Ascend Performance Materials, der größte vollintegrierte Hersteller von Polyamid-66-Harz, gab heute die Unterzeichnung einer Vereinbarung zum Kauf der Vermögenswerte von NCM (Changshu) Co., Ltd. und Tehe Engineering Plastic (Suzhou) Co., Ltd. bekannt, die sich im Changshu Yushan High-tech Industrial Park (bekannt als "The Park") befinden, einem der wichtigsten fortschrittlichen Fertigungsparks in der östlichen Küstenregion Chinas, 100 Kilometer außerhalb von Shanghai.

Dr. Kevin Wu (second from the left), Ascend's APAC senior vice president and managing director, is joined by representatives of Changshu Yushan High-tech Industrial Park and the owners of the newly acquired assets at a signing ceremony in Shanghai on June 11, 2020. (Photo: Business Wire)

Durch die Übernahme erhält Ascend eine flexible Basis für das Wachstum in der Region. Der Generalplan des Unternehmens sieht den Ausbau der Compounding-Anlagen am Standort sowie ein globales Forschungs- und Entwicklungszentrum mit Schwerpunkt auf bestehenden Anwendungen in den Bereichen Automobil, Elektrik und Elektronik sowie Konsum- und Industriegüter vor, aber auch auf neuen Anwendungen in Bereichen wie 3D-Druck und Hochleistungsfilmen.

Phil McDivitt, Präsident und CEO von Ascend, sagte, dass der Kauf das Unternehmen in die Lage versetze, die Versorgung der Kunden in Asien besser zu fördern und das zukünftige Marktwachstum zu unterstützen. "Der langfristige Plan von Ascend enthält die Bereitstellung eines erstklassigen Service für Kunden rund um die Welt", sagte McDivitt. "The Park mit seiner Nähe sowohl zu Chinas wichtigsten Clustern der Automobilindustrie als auch zu Shanghai macht ihn zu einer idealen Wahl als Knotenpunkt, der uns hilft, die schnell aufstrebenden Märkte in Asien besser zu erreichen."

Senior Vice President und Managing Director für die Asien-Pazifik-Aktivitäten von Ascend Dr. Kevin Wu sagte, dass die neue Einrichtung dazu beitragen werde, die Bemühungen um eine schnelle Markteinführung und einen lokalisierten Kundensupport zu unterstützen. "Dies ist ein aufregendes Kapitel für Ascend in Asien, da es regionale Fertigungs- und Innovationskapazitäten bietet, um effizient auf Kundenbedürfnisse zu reagieren und Rezeptlösungen für die asiatischen Märkte anzupassen", meinte er. "Wir freuen uns, dass wir uns einen so guten Standort gesichert haben, und wir sind dankbar für die starke Unterstützung seitens der Beamten von The Park und der Stadt Changshu."

Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht veröffentlicht. Das Unternehmen plant, die endgültige Eigentumsübertragung im August vorzunehmen.

Über Ascend Performance Materials

Ascend Performance Materials ist ein globaler Premium-Anbieter von hochwertigen Kunststoffen, Fasern und Chemikalien und der weltweit größte integrierte Hersteller von PA66-Harz. Mit Hauptsitz in Houston, Texas, verfügt Ascend über neun globale Standorte, darunter fünf voll integrierte Produktionsstätten im Südosten der Vereinigten Staaten und eine Anlage zur Herstellung von technischen Kunststoffen in Europa, die alle auf Innovation und sichere Produktion ausgerichtet sind. Mit drei der weltweit größten Chemiefabriken sind die Materialien von Ascend die Bausteine ??für Produkte, die in alltäglichen Anwendungen von Bekleidung über Airbags, Kabelbindern, Leiterplatten und Teppichen bis hin zu Autoteilen zum Einsatz kommen. Die 2600 Mitarbeiter starke globale Belegschaft von Ascend setzt sich dafür ein, in den Gemeinden, in denen wir tätig sind, etwas zu bewegen und die Entwicklung von Materiallösungen voranzutreiben, die jeden Tag und überall für jedermann wichtig sind.

