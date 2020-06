Im Bereich der Speisefrühkartoffeln dehnte sich die Präsenz der inländischen Offerten aus. Neu zum Sortiment hinzu stießen Laura und Linda, die beide ausschließlich in Hamburg eintrafen. In Berlin überzeugten die italienischen Produkte in qualitativer Hinsicht vollends, sodass die Kunden gerne zugriffen. Bildquelle: Shutterstock.com Die Importe aus Zypern und...

Den vollständigen Artikel lesen ...