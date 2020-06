Wenn wir nicht erst aus der Corona-Krise kämen, wären wohl viele Anleger in heller Aufregung. Denn Rückschläge von über fünf Prozent sind für DAX oder Dow Jones eigentlich sehr selten. Im Jahr 202o gab es davon bekanntlich einige. Dennoch ist der Rückschlag am Aktienmarkt bemerkenswert. Corona wird in den USA wieder gespielt und der Schalter brutal auf "risk-off" umgelegt. Dennoch: 1000 Punkte sind nun futsch beim DAX und wir empfehlen wieder den Long-Einstieg. Aber - mit Take Profit bei rund 12.100 ...

