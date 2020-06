FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.06.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 12.06.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTUCBN XFRA US90984P3038 UTD COMMUNITY BANKS DL 1 0.158 EUR4GC XFRA US6378701063 NAT.STORAGE AFFIL.TR.SBI 0.290 EURIFUA XFRA LU0097712474 LBBW BALANCE CR75 INH. 0.350 EURIFUB XFRA LU0097712045 LBBW BALANCE CR40INH. 0.320 EURIFUD XFRA LU0097711666 LBBW BALANCE CR20 INH. 0.300 EURBIU2 XFRA BMG2116Y1057 CN EVERBRIGHT WATER HD 1 0.004 EURS6IA XFRA US5253271028 LEIDOS HOLDINGS DL-,0001 0.299 EURNRN XFRA US98389B1008 XCEL ENERGY DL 2,50 0.378 EURWD5 XFRA US98310W1080 WYNDHAM DESTINATIO.DL-,01 0.440 EURWTH XFRA US9818111026 WORTHINGTON INDS 0.211 EURVA7A XFRA US92345Y1064 VERISK ANALYTICS DL-001 0.237 EURVNB XFRA US9197941076 VALLEY NATL BANCORP 0.097 EURUVD XFRA US91347P1057 UNIVERSAL DISPLAY DL-,01 0.132 EURUGL XFRA US9029521005 US GLOBAL INVESTORS A 0.002 EUR3U6 XFRA US9026811052 UGI CORP. 0.290 EURTN8 XFRA US8835561023 THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1 0.193 EURS9Q XFRA US8485741099 SPIRIT AERO.HLDGS A DL-01 0.009 EURSA8A XFRA US83545G1022 SONIC AUTOMOTIVE A DL-,01 0.088 EURSVC XFRA US8175651046 SERVICE CORP. INTL DL 1 0.167 EURSI3 XFRA US7841171033 SEI INVESTMENT DL-,01 0.308 EURPUP XFRA US74460D1090 PUBLIC STORAGE DL-,10 1.758 EURPPY XFRA US7436061052 PROSPERITY BANCSHS DL 1 0.404 EURTR1 XFRA US74144T1088 T.ROW.PR.GRP DL-,20 0.791 EURW8U XFRA US69360J1079 PS BUSINESS PARKS 0.923 EUR6OM XFRA US6907321029 OWENS + MINOR DL 2 0.002 EUROJS1 XFRA US67812M2070 ROSNEFT OIL GDRREGS RL-01 0.231 EUROPC XFRA US6745991058 OCCIDENTAL PET. DL-,20 0.009 EURUG9 XFRA US6515871076 NEWMARKET CORP. 1.671 EURMTLA XFRA US6200763075 MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01 0.563 EUR6MK XFRA US58933Y1055 MERCK CO. DL-,01 0.536 EURLP1 XFRA US5246601075 LEGGETT + PLATT DL-,01 0.352 EURK6B XFRA US48242W1062 KBR INC. DL -,001 0.088 EURHTR XFRA US4470111075 HUNTSMAN CORP. DL-,01 0.143 EURAHC XFRA US42809H1077 HESS CORP. DL 1 0.220 EUR4W8 XFRA US3886891015 GRAPHIC PACK.HLDG DL-,01 0.066 EUR