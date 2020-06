Der amerikanische Energiekonzern National Fuel Gas Co. (ISIN: US6361801011, NYSE: NFG) schüttet eine Quartalsdividende in Höhe von 0,445 US-Dollar aus. Im Vergleich zum Vorquartal ist dies eine Steigerung um 2,3 Prozent. Die Auszahlung erfolgt am 15. Juli 2020 (Record date: 30. Juni 2020). Das Unternehmen steigert die Dividende damit das 50. Jahr in Folge. Seit 118 Jahren wird ununterbrochen eine ...

