Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,12975 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend.Zum Franken zog der Euro leicht an auf 1,0672 Franken und bleibt damit aber unter der Marke von 1,07, die er am Vortag unterschritten hatte. Der US-Dollar erholte sich wieder über die Marke von 0,94 Franken ...

