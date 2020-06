Dass die Börse nicht immer mit der realen Wirtschaft zu tun haben muss, sehen wir spätestens am Beispiel von Amazon. Die Aktie konnte seit dem Tief von März über 60 Prozent an Wert zulegen. Klar, das Unternehmen ist einer der Profiteure der Pandemie, doch der Umsatz, als auch der Gewinn wird wohl kaum in dem Maße steigen, wie es die Kurse vorgemacht haben.

