Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Der Schweizer Nahrungsmittelkonzern Nestle richtet sein Wassergeschäft neu aus und prüft Optionen, darunter auch einen möglichen Verkauf der Mehrheit am Nestle-Wassergeschäft in Nordamerika (USA und Kanada). Nach einer Sitzung des Verwaltungsrats teilte der Konzern mit, man werde sich verstärkt auf seine bekannten internationalen Marken und jene für Premium-Mineralwasser konzentrieren. Zudem soll in den Bereich der "gesunden Flüssigkeitszufuhr" wie funktionelles Wasser investiert werden. In dem Bereich will Nestle auch strategische Übernahmen in Betracht ziehen. Gleichzeitig sei der Verwaltungsrat zum Schluss gekommen, dass die regionalen Quellwassermarken, das Geschäft mit aufbereitetem Flaschenwasser und der Getränkelieferservice von Nestle Waters in Nordamerika sich außerhalb der geplanten Neuausrichtung befänden, so die Gesellschaft weiter. Die Prüfung, welche Optionen es für das Geschäft gebe, soll bis Anfang 2021 abgeschlossen sein. Das Geschäft von Nestle Waters in Nordamerika erwirtschaftete im Jahr 2019 ohne internationale Marken einen Umsatz von rund 3,4 Milliarden Franken. Dazu gehört außerdem der Getränkelieferservice Readyrefresh.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Import- und Exportpreise Mai Importpreise PROGNOSE: +0,7% gg Vj zuvor: -2,6% gg Vj 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Juni (1. Umfrage) PROGNOSE: 75,0 zuvor: 72,3

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.046,75 +1,04% Nasdaq-100-Indikation 9.711,50 +0,92% Nikkei-225 22.271,78 -0,90% Hang-Seng-Index 24.164,58 -1,29% Kospi 2.127,06 -2,28% Shanghai-Composite 2.914,21 -0,23% S&P/ASX 200 5.851,20 -1,84%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Nach dem Absturz der US-Börsen vom Vortag geht es zum Wochenausklang auch an den Börsen in Ostasien und Australien nach unten. Die Verluste sind aber nicht so drastisch wie an der Wall Street und werden vereinzelt schon wieder zum Kauf genutzt. Unterstützung kommt von den US-Futures, die ins Plus gedreht haben, und vom festeren Dollar. Der Greenback gilt als sicherer Hafen in Krisenzeiten und legt am Freitag zu vielen lokalen Währungen zu, was positiv für exportorientierte asiatische Unternehmen und deren Aktien ist. Überdurchschnittliche Verluste verzeichnen Aktien der Ölbranche im Sog der Ölpreise. In Tokio verbilligen sich Inpex um 2,5 Prozent. In Hongkong geht es mit CNOOC um 5,4 Prozent abwärts. Auch Oil Search in Australien fallen um 5,4 Prozent. Woodside Petroleum liegen dort 4,8 Prozent im Minus. Die Sony-Aktie büßt derweil in Tokio 0,7 Prozent ein. Das Unternehmen hat erste Informationen zur Playstation 5 veröffentlicht und einige neue Spiele vorgestellt, doch hat die Präsentation nach Angaben aus dem Handel nicht wirklich überzeugt.

US-NACHBÖRSE

Adobe hat im zweiten Geschäftsquartal mehr verdient als erwartet. Die Aktie legte daraufhin um 4,1 Prozent zu, nachdem sie im regulären Geschäft 4,7 Prozent eingebüßt hatte. Intel erholten sich um 0,2 Prozent von dem Kurseinbruch um 6,5 Prozent im regulären Geschäft. Nach Börsenschluss an der Wall Street hatte das Unternehmen den Weggang von System-Architekt Jim Keller "aus persönlichen Gründen" bekanntgegeben. Dagegen verlor die Aktie von Lululemon nachbörslich weitere 5,1 Prozent, nachdem sie bis zur Schlussglocke schon um 4,7 Prozent gefallen war. Der Hersteller von Yogabekleidung hatte im ersten Geschäftsquartal einen überraschend deutlichen Umsatzeinbruch verzeichnet und rechnet frühestens im vierten Quartal mit einer Erholung. PVH verbilligten sich um 5,2 Prozent. Die Muttergesellschaft von Modemarken wie Tommy Hilfiger und Calvin Klein litt in ihrem ersten Quartal ebenfalls unter der Schließung von Geschäften wegen der Corona-Pandemie und rechnet im zweiten Quartal mit einem noch deutlicheren Umsatzrückgang, den das Unternehmen allerdings nicht quantifizieren wollte.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.128,17 -6,90 -1861,82 -11,95 S&P-500 3.002,10 -5,89 -188,04 -7,08 Nasdaq-Comp. 9.492,73 -5,27 -527,62 5,80 Nasdaq-100 9.588,48 -5,01 -505,78 9,80 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1,33 Mrd 1,19 Mrd Gewinner 92 805 Verlierer 2.932 2.164 Unverändert 14 71

Baisse - Die Wall Street verbuchte den heftigsten Ausverkauf seit März. Die Aussagen der Fed hatten bereits am Vorabend für Kursverluste gesorgt, doch ihren wirklichen Schrecken entfalteten sie erst am Donnerstag. Die Fed ließ die bislang an den Märkten gespielte "V-förmige" Erholung der Wirtschaft in weite Ferne rücken. Sie hatte von einem starken Konjunktureinbruch gesprochen mit einer anschließend aber nur trägen Erholung. Diesmal zeigte sich auch die technologielastige Nasdaq deutlich im Minus, nachdem deren Indizes am Vortag gegen den Trend noch Allzeithochs erreicht hatten. Hinzu kam die Sorge vor einer "zweiten Welle" bei Corona-Infektionen, deren Zahl in 20 US-Bundesstaaten wieder stieg. Die wöchentlichen Daten zum Arbeitsmarkt waren minimal besser ausgefallen als befürchtet, setzten aber wie auch die gestiegenen Erzeugerpreise keine Akzente. Zyklische Werte gerieten besonders unter die Räder. Der Bankensektor büßte 9,6 Prozent ein. Die Aussicht ausbleibender Zinserhöhungen bis mindestens 2022 bedrohte die Ertragskraft der Finanzkonzerne. JPM und Goldman Sachs brachen um 8,3 bzw. 9,1 ein. Aber auch im produzierenden Gewerbe fielen die Abschläge ähnlich deftig aus, so sanken Caterpillar um 8,2 Prozent. Boeing verloren gar 16,4 Prozent. Der Zulieferer Spirit berichtete von vorübergehenden Aussetzungen bestimmter Tätigkeiten und einer Reduzierung der Produktion wichtiger Komponenten der 737 Max, die der Flugzeugbauer verlangt habe. Händler sprachen von neuen Zweifeln für die angestrebte Wiederzulassung der 737 Max. Amazon bekommt wegen seiner Behandlung von Händlern auf seiner Plattform weiteren Ärger mit der EU. Die Aktie gab 3,4 Prozent nach. Just Eat Takeaway übernimmt Grubhub. Grubhub legten um 4,6 Prozent zu.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,20 2,8 0,18 -99,8 5 Jahre 0,32 0,5 0,32 -160,0 7 Jahre 0,51 -2,3 0,54 -173,4 10 Jahre 0,67 -5,7 0,72 -177,9 30 Jahre 1,41 -9,5 1,50 -165,8

US-Rentenpapiere waren nach der Rally des Vortages weiter gefragt, erneut gestützt von der Vorsicht am Aktienmarkt, aber auch von der Fed. Rentenhändler verwiesen nicht nur auf den trüben Konjunkturausblick der Fed, sondern auch auf deren Wertpapierkäufe in gigantischem Ausmaß.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1304 +0,1% 1,1295 1,1366 +0,8% EUR/JPY 121,11 +0,4% 120,62 121,61 -0,7% EUR/GBP 0,8984 +0,2% 0,8966 0,8965 +6,2% GBP/USD 1,2585 -0,1% 1,2597 1,2679 -5,0% USD/JPY 107,14 +0,3% 106,81 107,00 -1,4% USD/KRW 1204,47 -0,1% 1205,78 1197,24 +4,3% USD/CNY 7,0834 +0,3% 7,0650 7,0730 +1,7% USD/CNH 7,0785 -0,0% 7,0786 7,0688 +1,6% USD/HKD 7,7501 -0,0% 7,7504 7,7506 -0,5% AUD/USD 0,6854 +0,2% 0,6842 0,6931 -2,2% NZD/USD 0,6430 +0,1% 0,6425 0,6493 -4,5% Bitcoin BTC/USD 9.374,26 +0,3% 9.341,76 9.796,76 +30,0%

Der ICE-Dollarindex gewann 0,2 Prozent. Außer der gestiegenen Risikoaversion spreche nichts für den Dollar, hieß es. Dieser zeigte sich volatil, wobei die Fed-Aussagen in unterschiedliche Richtung wirkten. Einerseits belastete die Ankündigung einer über längere Zeit lockeren Geldpolitik, andererseits war der Greenback als sicherer Hafen wegen der Konjunkturskepsis gefragt. Der Euro sank im späten Geschäft nach einigem Auf und Ab auf 1,1307 nach einem Vorabendkurs von knapp 1,1380.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 35,64 36,34 -1,9% -0,70 -39,5% Brent/ICE 37,89 38,55 -1,7% -0,66 -39,8%

Der Ölpreis gerieten wie der Aktienmarkt gehörig unter Druck und verbuchten den stärksten Preisverfall seit sechs Wochen: Erdöl litt unter US-Lagerbeständen auf Rekordniveau, über die Vortag berichtet worden war. Die Aussagen der Fed zur wirtschaftlichen Entwicklung entfachten zusätzlich Nachfragesorgen. Und schließlich war die Bereitschaft zu Gewinnmitnahmen groß, nachdem die Preise seit Ende April einen kräftigen Lauf hinter sich gebracht hatten. WTI verbilligte sich je Fass um 8,2 Prozent auf 36,34 Dollar, Brent um 7,6 Prozent auf 38,55 Dollar.

