Der Goldpreis hatte gestern einen schwachen Tag. Das Edelmetall geriet Hand in Hand mit anderen Assets, wie Aktien oder auch Kryptowährungen unter Druck. Erinnerungen wurden wach an den März des laufenden Jahres. Auch während des Corona-Crashs gerieten praktisch alle Assets unter Druck. Einzig der Dollar präsentierte sich damals stark. So war es auch gestern.Das überrascht: Tags davor hatte die US-Notenbank Fed erklärt, die Zinsen würden bis zum Jahr 2022 - voraussichtlich bis Ende 2022 auf dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...