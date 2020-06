Die Umsätze im Ausbaugewerbe sind im ersten Quartal dieses Jahres um 8,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal gestiegen. Damit erfolgte ein Anstieg zum 19. Mal in Folge seit dem drittem Quartal 2015, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag nach vorläufigen Ergebnissen mit.



Zudem waren im ersten Quartal 2020 im Ausbaugewerbe 1,2 Prozent mehr Beschäftigte tätig als im Vorjahreszeitraum. Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Umsatz und Beschäftigung im Ausbaugewerbe konnten damit von Januar bis März 2020 nicht festgestellt werden. Umsatzzuwächse verbuchten im ersten Quartal 2020 alle Wirtschaftszweige des Ausbaugewerbes. In der Bauinstallation stiegen die Umsätze um 8,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.



Innerhalb dieses Wirtschaftszweiges gab es bei der Sonstigen Bauinstallation (zum Beispiel Dämmung gegen Kälte, Wärme, Schall und Erschütterung) mit +9,5 Prozent das stärkste Umsatzwachstum. Im sonstigen Ausbau nahm der Umsatz im ersten Quartal dieses Jahres gegenüber dem Vorjahresquartal um acht Prozent zu. Innerhalb dieses Wirtschaftszweiges stiegen die Umsätze in der Malerei und Glaserei mit +8,8 Prozent am stärksten.

