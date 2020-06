INTERVIEW/Conti-Chef: Pleitewelle in Autobranche droht, Politik muss nachlegen Der 5G-Ausbau nimmt Fahrt auf. Die Dt.Telekom will bis Ende 2020 mehr als 14.000 Mobilfunkstandorte für 5G aufrüsten WIRECARD - Kritiker des Finanzdienstleisters Wirecard sollen ins Visier von indischen Hackern geraten sein. Laut IT-Experten wurden Journalisten und Spekulanten ausgespäht. Wirecard bestreitet eine Beteiligung. (Handelsblatt S. 29) Nestle prüft Verkauf des Wassergeschäfts in NordamerikaNovo Nordisk kauft US-Arzneiforscher Corvidia für bis zu 2,1 Milliarden Dollar Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den Presseauszügen kann dieses Dokument Informationen enthalten, die durch die ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank ...

