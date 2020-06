Der Euro konnte sich am Freitag im Frühhandel nach den deutlichen Kurseinbußen vom Vortag zunächst stabilisieren. In der Früh kostete die Gemeinschaftswährung 1,1310 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag noch auf 1,1348 Dollar festgesetzt.Am Donnerstag war der Euro erheblich unter Druck geraten und ...

