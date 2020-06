=------------------------------------------------------------------------------- Directors' Dealings-Mitteilung gemäß Artikel 19 MAR übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Personenbezogene Daten: Mitteilungspflichtige Person: Name: Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group (Juristische Person) =------------------------------------------------------------------------------- Grund der Mitteilungspflicht: Grund: Meldepflichtige Person ist eine juristische Person in enger Beziehung zu einer Person mit Führungsaufgaben Vor- und Zuname: Dr. Günter Geyer und Dr. Rudolf Ertl (kein Eigengeschäft dieser Personen) Funktion: Vorsitzender und 1. Vorsitzender-Stellvertreter des Aufsichtsrates des Emittenten =------------------------------------------------------------------------------- Angaben zum Emittenten: Name: Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe LEI: 549300JCRU23I1THU176 =------------------------------------------------------------------------------- Angaben zum Geschäft: ISIN: AT0000908504 Beschreibung des Finanzinstruments: Aktie Geschäftsart: Kauf Datum: 10.06.2020; UTC+02:00 Handelsplatz: WIENER BOERSE AG, XWBO Währung: Euro Preis Volumen 19,92 400 19,82 106 19,82 252 19,82 49 19,82 107 19,82 202 19,82 100 19,82 60 19,84 106 19,86 476 19,86 105 19,86 1796 19,86 2441 19,92 100 19,92 87 19,92 254 19,92 49 19,94 105 19,96 105 19,96 1800 19,96 2451 19,96 461 19,96 388 19,96 47 19,96 241 19,96 58 19,96 54 19,92 44 19,92 368 19,92 88 19,90 236 19,90 35 19,90 29 19,92 37 19,92 102 19,94 107 19,96 100 19,96 2451 19,96 1808 19,96 195 Gesamtvolumen: 18000 Gesamtpreis: 358579,44 Durchschnittspreis: 19,921080 =------------------------------------------------------------------------------- Rückfragehinweis: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe 1010 Wien, Schottenring 30 Nina Higatzberger-Schwarz Leiterin Investor Relations Tel.: +43 (0)50 390-21920 Fax: +43 (0)50 390 99-21920 E-Mail: nina.higatzberger@vig.com Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

June 12, 2020 03:02 ET (07:02 GMT)