ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Adobe Systems nach Zahlen von 415 auf 425 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das zweite Quartal des Softwareanbieters sei durchwachsen ausgefallen, schrieb Analyst Brad Zelnick in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel resultiere aus den angepassten Schätzungen./mf/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2020 / 04:03 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



US00724F1012

ADOBE-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de