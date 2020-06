Original-Research: AGROB Immobilien AG - von GBC AGEinstufung von GBC AG zu AGROB Immobilien AGUnternehmen: AGROB Immobilien AG ISIN: DE0005019004Anlass der Studie: Analysteninterview mit dem Börsenradio Empfehlung: Kaufen Kursziel: 36,33 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2020 Letzte Ratingänderung: Analyst: Matthias Greiffenberger; Cosmin FilkerAgrob Immobilien AG: vollvermieteter Medienpark mit coronasicherem Geschäft und Upside Potenzial Das Audio-Interview finden Sie unter folgender Adresse: https://gbc.brn-ag.de/gbc.php?brn_id=37450 Am 05.06.2020 führte GBC Analyst Matthias Greiffenberger mit der Börsen Radio Network AG ein Interview zum Thema: Die 1867 als Ziegelfabrik gegründete AGROB Immobilien AG ist nach dem Ausgliedern sämtlicher operativer Beteiligungsgesellschaften im Jahre 1992 in den Geschäftsfeldern Bestandsbewirtschaftung, Immobiliendienstleistungen und Projektentwicklung für den eigenen Bedarf tätig. Mit dem Betrieb eines Medien- und Gewerbeparks im Münchner Vorort Ismaning liegt die strategische Ausrichtung auf der Bewirtschaftung und Entwicklung von Gewerbeimmobilien, mit dem Schwerpunkt auf Medienunternehmen. Der AGROB Medien- und Gewerbepark verfügt aufgrund seines Schwerpunktes auf Mieter aus dem Bereich der Medienwirtschaft über einige stark spezialisierte Produktionsstudios, Sendeeinrichtungen sowie eine vollständige Glasfaserverkabelung des Geländes. Zu den Mietern zählen namhafte überregional bekannte Unternehmen, wie zum Beispiel Antenne Bayern, FUNKE Medien-Gruppe, HSE24, PLAZAMEDIA, Janus TV, ARRI Rental Deutschland sowie Sport1. Die Agrob Immobilien AG ist ein spezielles Immobilienunternehmen, deren Geschäft aus dem Medienpark in Ismaning bei München besteht. Der Gewerbepark ist vollvermietet, die Mieter sind Medienunternehmen wie Antenne Bayern, Home Shopping Europe, SPORT1 und die FUNKE Mediengruppe. Wie coronasicher ist das Geschäft? GBC-Analyst Matthias Greiffenberger: 'Da können wir auf die Coronakrise eingehen. Da gab es die Möglichkeit, Mieten zu stunden. Das wurde überhaupt nicht ausgeschöpft, alle Mieter haben pünktlich bezahlt.' Folgen Sie uns auf Twitter: @gbc_research Folgen Sie uns auf Guidants: https://go.guidants.com/c/gbcDie vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/21065.mp3Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm +++++++++++++++ Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 03.06.2020 (10:00 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 05.06.2020 (16:12 Uhr) Gültigkeit des Kursziels: bis max. 31.12.2020übermittelt durch die EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.