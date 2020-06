Erst am Montag dieser Woche berichteten wir an dieser Stelle von Spekulationen des Nachrichtendienstes CNBC über ein mögliches Kaufinteresse des Essenslieferanten Delivery Hero in den USA. Demnach soll sich Delivery Hero für den US-Konkurrenten Grubhub interessieren, wie auch der niederländische Konkurrent Just Eat Takeaway sowie der Fahrdienstvermittler Uber. Alle Beteiligten dementierten da noch ein direktes Kaufinteresse, nur ein Sprecher von Delivery Hero meinte in einer Stellungnahme...

Den vollständigen Artikel lesen ...