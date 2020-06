Geschickt gemacht! Erst ging es um die Finanzierung und anschließend um die Sanierung. Das konnte sich jeder denken und Kompliment an den Chef: Im Timing gut, in der Wirkung gestern mit zeitweise - 8 % problematisch, aber für die Lufthansa der sichere Weg in die Zukunft. Wie stellt man sich jetzt auf?



