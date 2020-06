Steuersprechstunde: Da uns so viele Leserfragen zum Thema Steuern erreichen, haben wir uns entschieden, einige davon künftig auch in Kurzform zu beantworten und zu veröffentlichen. In diesem Fall finden Sie eine Argumentationshilfe, wenn das Finanzamt ihren Verweis auf Liebhaberei nicht akzeptiert, sondern eine Gewinnerzielungsabsicht bei der Installation eines DC-gekoppelten Speichers zu ihrer Photovoltaik-Anlage erkennt.Die Frage: Wir haben im Dezember 2019 eine Photovoltaik-Anlage mit einem Batteriespeichersystem von unserem Elektriker auf dem Einfamilienhaus installieren lassen. Es handelt ...

