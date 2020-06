Der Ausverkauf wurde durch die Ängste vor einer zweiten Coronavirus-Infektionswelle und dem düsteren Wirtschaftsausblick der Federal Reserve ausgelöst. Die Wall Street erlebte am Donnerstag den stärksten Rückgang seit März. Der S&P 500 verlor fast 6% an Wert und baute seine Verlustserie für einen dritten Tag in Folge aus. In einigen US-Bundesstaaten ist ein Anstieg der Neuinfektionen zu beobachten, da die Wirtschaft wiedereröffnete und die Demonstranten sich den Lockdown-Regeln widersetzt hatten. ...

