Microsoft hat bislang in der Corona-Krise eine gute Performance gezeigt. Der Software-Riese konnte den Aktienkurs im Vergleich zum Vorkrisenniveau in der Spitze sogar um 6% übertreffen. Anleger, die in der aktuellen Marktlage keine Short-Strategien eingehen wollen, sind mit einem Call gut aufgehoben.Microsoft ist mit seinem Produktportfolio strategisch so gut aufgestellt, dass selbst die schwerste Krise seit dem zweiten Weltkrieg neue Möglichkeiten eröffnet hat und zu weiterem Wachstum des IT-Riesen ...

