Die Commerzbank hat vergangenen Herbst Ihren Konzernumbau verschärft, doch an den Zielen gab es viel Kritik. In zwei Wochen soll eine außerordentliche Aufsichtsratsversammlung dazu stattfinden. Einer der größten Aktionäre hat nun in einem Brief an den Aufsichtsratschef den Druck erhöht und seinen Unmut geäußert. CEO Martin Zielke reagiert nun.Der Finanzinvestor Cerberus war bisher nicht als aktivistischer Investor in Erscheinung getreten, viel mehr spielten die Amerikaner oft die Strategen. Anscheinend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...