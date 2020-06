FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Ausverkauf am Vortag ist am Freitag zur Eröffnung an Europas Börsen erst einmal Wundenlecken angesagt. Die Börsen sind volatil mit wechselnden Vorzeichen gestartet - hier liegen Bullen und Bären im Widerstreit. Das Sentiment hat sich merklich eingetrübt: Die US-Notenbank hat im Rahmen ihrer geldpolitischen Sitzung einer schnellen Erholung der US-Wirtschaft eine Absage erteilt. Damit bekamen die Hoffnungen auf eine V-Erholung einen kräftigen Dämpfer.

Der DAX verliert 0,3 Prozent auf 11.932 Punkte, im Tageshoch stand der Index bereits bei 12.058 Punkten. Für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,4 Prozent auf 3.133 Punkte nach unten. Für Unsicherheit sorgt auch die erneute Virusausbreitung in den USA, wo die Neuinfektionen in 21 Bundesstaaten steigen. Hier sagte der demokratische US-Präsidentschaftsbewerber Joe Biden auch noch, das Land sei darauf schlecht vorbereitet.

Goldman Sachs stützt den Autosektor

Auch die Republikaner gießen munter Öl ins Feuer und wollen Europas Firmen noch stärker sanktionieren, wenn sie an der Ölpipeline Nordstream weiterarbeiten. Da dies ein extraterritorialer Eingriff in die EU-Politik ist, könnten Gegenmaßnahmen aus Europa bis hin zum Handelskonflikt führen.

Damit bleibt das Umfeld am Rentenmarkt günstig. Die sichere Aussicht auf niedrige Zinsen bis 2022 macht Anleihen zu attraktiveren Anlagen als Aktien. "Die Rally wäre noch viel stärker erkennbar, wenn sie nicht gerade durch massive Neuemissionen gedämpft würde", sagt ein Händler.

Das britische Pfund gerät mit schwachen Konjunkturdaten aus Großbritannien unter Druck und fällt auf 1,2598 Dollar. Im Tageshoch am Vortag waren es 1,2754 Dollar. So ist das britische Bruttoinlandsprodukt im April um 20,4 Prozent eingebrochen im Vergleich zum Vormonat. Das ist der größte Rückgang gegenüber dem Vormonat seit Beginn der Datenreihe 1997. Dazu kommen die Sorgen um die weitere Brexit-Entwicklung. Hintergrund sind Berichte, die Regierung wolle eine Verlängerung der Brexit-Übergangsperiode über den 31. Dezember hinaus formell ausschließen. Der FTSE-100 büßt 0,4 Prozent ein.

Auf Unternehmensseite ist die Nachrichtenlage dünn. Etwas Unterstützung erhält der Autosektor durch eine positive Studie seitens Goldman Sachs. Hier sollen die Kursziele verschiedener Aktien nach oben genommen worden sein. BMW gewinnen 0,9 Prozent, Daimler 2,8 Prozent, VW 1,8 Prozent und Continental 2,2 Prozent. Der Auto-Sektor in Europa legt um 1,1 Prozent zu.

Fortschritte bei Finanzierung der Thyssen-Aufzugsparte

Positiv für Thyssenkrupp werten Händler Presseberichte über Fortschritte beim Verkauf der Aufzugsparte. Demnach soll die Finanzierung der notwendigen 8,25 Milliarden Euro auf Käuferseite stehen. Schon in den kommenden Tagen soll der Mix aus Anleihen und Krediten institutionellen Investoren angeboten werden. Thyssenkrupp gewinnen 4,1 Prozent.

Der Schweizer Nahrungsmittelkonzern Nestle richtet sein Wassergeschäft neu aus und prüft Optionen, darunter auch ein möglicher Verkauf der Mehrheit am Nestle-Wassergeschäft in Nordamerika. Nestle verlieren 0,7 Prozent.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.132,72 -0,38 -11,85 -16,35 Stoxx-50 2.912,27 -0,58 -16,89 -14,42 DAX 11.932,46 -0,32 -37,83 -9,94 MDAX 25.496,55 -0,07 -18,24 -9,95 TecDAX 3.066,28 -0,43 -13,23 1,70 SDAX 11.259,30 -0,22 -24,39 -10,01 FTSE 6.040,52 -0,60 -36,18 -19,43 CAC 4.806,22 -0,19 -9,37 -19,60 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,43 -0,01 -0,67 US-Zehnjahresrendite 0,69 0,01 -1,99 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.17 Uhr Do, 17:45 Uhr % YTD EUR/USD 1,1309 +0,13% 1,1308 1,1374 +0,8% EUR/JPY 121,13 +0,42% 121,16 121,3270 -0,6% EUR/CHF 1,0693 +0,25% 1,0682 1,07 -1,5% EUR/GBP 0,8979 +0,14% 0,8986 0,9000 +6,1% USD/JPY 107,16 +0,32% 107,16 106,6755 -1,5% GBP/USD 1,2598 +0,01% 1,2584 1,26 -4,9% USD/CNH (Offshore) 7,0759 -0,04% 7,0787 7,0699 +1,6% Bitcoin BTC/USD 9.425,01 +0,89% 9.364,01 9522,5050 +30,7% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 35,00 36,34 -3,7% -1,34 -40,6% Brent/ICE 37,34 38,55 -3,1% -1,21 -40,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.732,58 1.727,50 +0,3% +5,08 +14,2% Silber (Spot) 17,60 17,60 0% 0 -1,4% Platin (Spot) 818,80 815,25 +0,4% +3,55 -15,2% Kupfer-Future 2,60 2,59 +0,4% +0,01 -7,7% ===

