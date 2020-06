Mainz (ots) -Woche 30/20Donnerstag, 23.07.Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten:20.15 Titel folgt23.25 The Glass House1.00 Flatliners - Heute ist ein schöner Tag zum Sterben(Flatliners)Nelson Wright Kiefer SutherlandRachel Mannus Julia RobertsDavid Labraccio Kevin BaconJoe Hurley William BaldwinRandy Steckle Oliver PlattRegie: Joel SchumacherUSA 19902.45 FilmgorillasDas Film- und Serienmagazinmit Steven Gätjen, Maria Ehrich, Silke und Daniel Schröckert(ZDF 0.55 Uhr)Deutschland 20203.00 neoriginalBad BanksDie Kündigung(vom 23.8.2018)3.50 neoriginalBad BanksFolge dem Schrott(vom 23.8.2018)4.35 neoriginalBad BanksDer Mann aus London(vom 30.8.2018)5.30 neoriginal-6.10 Bad BanksAlte Schulden(vom 30.8.2018)(Der Spielfilm "Das Netz" um 20.15 Uhr und 23.40 Uhr entfällt. DieWiederholung des Spielfilms "The Glass House" wird auf Samstag,25.07.2020, 2.05 Uhr verschoben.)Freitag, 24.07.Bitte Programmänderungen und Zeitkorrekturen beachten:6.10 neoriginalBad BanksDie härteste Währung(Text und weitere Angaben s. 4.35 Uhr)7.00 neoriginalBad BanksDie Höhle des Löwen(Text und weitere Angaben s. 5.25 Uhr)7.55 FilmgorillasDas Film- und Serienmagazinmit Steven Gätjen, Maria Ehrich, Silke und Daniel Schröckert(vom 23.7.2020)Deutschland 20208.05 TopfgeldjägerDas Duell am Herd mit Steffen Henssler(vom 27.7.2011)9.00 Stadt, Land, Lecker(vom 27.2.2020)9.40 Bares für RaresDie Trödel-Show mit Horst Lichter(ZDF 23.7.2020)10.35 Bares für RaresDie Trödel-Show mit Horst Lichter(vom 3.10.2018)(Die Sendungen "The Rookie" um 6.40 Uhr und 7.20 Uhr entfallen.Weiterer Ablauf ab 11.25 Uhr wie vorgesehen.)...............................................................................20.15 Titel folgt23.40 The Last WaveFünf Stunden(vom 26.6.2020)0.30 The Last WaveMysteriöse Veränderungen(vom 26.6.2020)1.20 The Last WaveAufstand(vom 26.6.2020)2.10 The Last WaveDie Explosion(vom 26.6.2020)3.00 The Last WaveBumerang(vom 26.6.2020)3.50 The Last WaveBotschafter(vom 26.6.2020)4.45 Death in ParadiseSankta Ursula(Text und weitere Angaben s. 20.15 Uhr)5.35 Death in Paradise-6.30 Späte Rache(Text und weitere Angaben s. 21.05 Uhr)(Die Sendungen "Agatha Raisin" um 22.00 Uhr und 22.40 Uhr werden aufSamstag, 25.07.2020, 6.30 Uhr und 7.15 Uhr verschoben.)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/4621630