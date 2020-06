FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 12.06.2020 - 11.00 am



- BERNSTEIN CUTS JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 3400 (3500) PENCE - 'OUTPERFORM' - CITIGROUP CUTS FERREXPO TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 160 (135) PENCE - CREDIT SUISSE CUTS JOHNSON MATTHEY TARGET TO 3100 (3200) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES AVEVA PRICE TARGET TO 4500 (4200) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS JOHNSON MATTHEY TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 2200 (2700) PENCE - GOLDMAN CUTS TI FLUIDS TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 206 (179) PENCE - JEFFERIES CUTS DART GROUP PRICE TARGET TO 1050 (1570) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS ON THE BEACH GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 330 (490) PENCE - JEFFERIES CUTS TUI PRICE TARGET TO 2.80 (6.90) EUR - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES RAISES ULTRA ELECTRONICS PRICE TARGET TO 2100 (2000) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS URBAN & CIVIC PRICE TARGET TO 300 (365) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM CUTS ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 105 (120) PENCE - 'SELL' - RBC RAISES CVS GROUP PRICE TARGET TO 1070 (600) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES TULLOW OIL PLC PRICE TARGET TO 25 (20) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RPT/JEFFERIES CUTS B&M PRICE TARGET TO 340 (410) PENCE - 'HOLD' - UBS CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 3255 (3325) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

