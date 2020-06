Sixt sollte das Schlimmste überstanden haben: Der Autovermieter war im ersten Quartal aufgrund der Corona-Folgen mit Tempo in die Miesen gefahren. Und auch das zweite Quartal werde "verheerend", so Unternehmenschef Erich Sixt. Doch Besserung ist in Sicht. Das sieht auch Metzler so und hebt das Kursziel für den MDax-Titel.Konkret sehen die Analysten der Frankfurter Privatbank die Sixt-Aktie perspektivisch bei 96 Euro. Damit haben die Experten ihr früheres Kursziel um 12 Euro erhöht. Das Votum "Buy" ...

