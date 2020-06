Unverhofft kommt oft. Während hierzulande in vielen Regionen Feiertag war, schalteten die Börsen in Amerika zurück in den Krisenmodus und stürzten ab. Rohöl (Brent) springt zurück unter 40 Dollar, Gasöl zieht nach und macht den Weg frei für ein neues Preistief beim Heizöl. Die Woche endet damit äußerst verbraucherfreundlich und nach dem Zwischenhoch vom Montag finden sich die Heizölpreise zum Wochenende ...

