FRANKFURT (Dow Jones)--Der Volkswagen-Konzern hat wegen der Auswirkungen der Coronavirus-Krise auch im Mai einen herben Absatzeinbruch bei seinen Marken verzeichnet. Allerdings fiel der weltweite Absatzrückgang nicht so stark aus wie im April, und für einen Lichtblick sorgte China. Auf dem größten Einzelmarkt für Volkswagen, in dem das Coronavirus zuerst ausgebrochen war, kommt das Wirtschaftsleben langsam wieder in den Tritt.

Im Mai setzte die Volkswagen Group weltweit 609.400 Fahrzeuge ab, das waren 33,7 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Im April hatten der Rückgang mit 473.500 Fahrzeugen noch 45,4 Prozent betragen verglichen mit April 2019. Für Westeuropa berichtete Volkswagen im Mai ein Minus von 57,3 Prozent auf 147.400 Autos, von Januar bis Ende Mai zeigte sich ein Rückgang von 39,2 Prozent auf 993.500 Fahrzeuge. In China, inklusive Hongkong, konnte Volkswagen im Mai mit 330.300 Autos 5,7 Prozent mehr absetzen als im Mai 2019. Für die Monate Januar bis Ende Mai schrumpfte der Absatz im Reich der Mitte allerdings um 20 Prozent auf 1,25 Millionen Fahrzeuge.

Im Vergleich mit den anderen Marken schlug sich die Kernmarke VW Pkw im Mai mit einem Absatzminus von 29,7 Prozent noch ein relativ tapfer. Bei Skoda rutschte der Absatz nämlich um 45,1 Prozent und bei Seat um 65 Prozent ab. Die Lkw-Marken MAN und Scania, die Volkswagen in der Nutzfahrzeugholding Traton bündelt, sahen ein Minus von 52,9 Prozent bzw 61,3 Prozent.

June 12, 2020 05:27 ET (09:27 GMT)

