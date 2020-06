Bloom Biorenewables, EH Group Engineering, FenX, Microcaps und Oxara erhalten Fördergelder in der Höhe von je 100'000 Franken.Solothurn - Aus 192 eingereichten Projekten hat die Jury der W.A. de Vigier Awards ihre fünf Gewinner gewählt und jedem Unternehmen einen Preis in Höhe von 100'000 Franken verliehen. Vier von fünf Gewinnern sind Cleantech-Startups, was den hohen Prozentsatz an Eingaben aus jenem Sektor in diesem Jahr wiederspiegelt. Diese Unternehmen haben das Potenzial, den Wiederaufbau der Schweizer Wirtschaft...

Den vollständigen Artikel lesen ...