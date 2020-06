FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Freitag einen kleinen Teil ihrer deutlichen Vortagesgewinne abgegeben. Händler verwiesen auf eine wieder etwas freundlichere Stimmung an den Finanzmärkten. Der für den Anleihemarkt richtungweisende Euro-Bund-Future fiel bis zum Mittag um 0,15 Prozent auf 174,98 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei minus 0,41 Prozent.



Am Donnerstag waren Investoren weltweit wegen es pessimistischen Konjunkturausblicks der US-Notenbank Fed und der Furcht vor einer zweiten Corona-Welle noch nervös geworden, was sicheren Anlagen wie Bundeswertepapiere starken Zulauf beschert hatte. Zum Wochenschluss gab es hier nun zunächst eine Gegenbewegung.



Insgesamt bleibt die Lage in der Corona-Krise aber fragil. Die Industrieproduktion in der Eurozone ist im April mit 17,1 Prozent zum Vormonat so stark eingebrochen wie noch nie zuvor. Die Zahlen kamen jedoch nicht überraschend, da große Mitgliedsländer bereits Daten vorgelegt hatten./jsl/bgf/mis

