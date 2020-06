Jakarta, Indonesien (ots/PRNewswire) - Das indonesische Ministerium für Tourismus und Kreative Wirtschaft wird besondere Nachrichten zu COVID-19 und Reisehinweise auf visiteasia.travel veröffentlichen.Die ASEAN-Länder haben sich darauf geeinigt, die gemeinsamen digitalen Medieneinrichtungen als Mittel zur Verbreitung von Informationen über den Umgang mit COVID-19 und die Förderung des Tourismus in den ASEAN-Mitgliedsstaaten durch ein One-Gateway zu maximieren. Sämtliche Nachrichten bezüglich Reisen, Tourismus und Maßnahmen zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie des indonesischen Ministeriums für Tourismus und Kreative Wirtschaft sind bald auf der Website www.visitseasia.travel (http://www.visitseasia.travel/) zu finden.Die Entscheidung folgte auf einen Vorschlag von Malaysia, das aktuell den Vorsitz des ATTCT innehat, der sich mit der Maximierung einer geteilten Website für Tourismus im ASEAN-Raum beschäftigt, auf der Nachrichten zu COVID-19 im Rahmen eines "Special Video Conference Meeting of the ASEAN Tourism Communication Team (ATCCT) on the Coronavirus Disease (COVID-19)" veröffentlicht wurden, die am 4. Juni 2020 stattfand.Zu den Inhalten, die auf visiteasia.travle veröffentlicht werden, gehören u. a. Inhalte zu Reisen, z. B. Statistiken, Reisehinweise, Eindämmungsmaßnahmen, neue Richtlinien und Erfolgsgeschichten aus den Mitgliedsstaaten im Umgang mit COVID-19.Während des Meetings sagte Candra Negara, Leiter des Ressorts für inter-institutionelle Beziehungen des Ministeriums für Tourismus und Kreative Wirtschaft (MoTCE) und Vorsitzender der indonesischen Delegation, dass der Fokus aller ASEAN-Mitgliedsstaaten darauf liegt, das Vertrauen der Touristen in die Sauberkeit und Sicherheit aller Reiseziele im ASEAN-Raum zu wiederherzustellen."Die weltweite Gemeinschaft möchten wissen wie Strategien zur Behandlung von COVID-19 von AMS entwickelt werden und welche Maßnahmen von Akteuren aus dem Bereich Tourismus in jedem Land und im ASEAN-Raum ergriffen wurden, um wieder zu einem normalen Tourismus zurückzukehren", sagte Candra.Agustini Rahayu, Leiter des Kommunikationsbüros für MoTCE sagte, in Bezug auf die Entscheidung der Einführung des "One-Gateway"-Ansatzes, dass "Indonesiens Umgang mit COVID-19 der Verordnung Nr. 10 des Ministers für Tourismus aus 2019 in Bezug auf Krisenmanagement entspricht. Im Rahmen dieser Bemühungen analysieren wir die Auswirkungen der Krise und ergreifen daraufhin Maßnahmen. Hierzu gehören die Erweiterung der Kommunikationswege, die Einführung von Dienstleistungen zur Beruhigung der Touristen und der Einsatz menschlicher und digitaler Ressourcen in der Tourismus- und Kreativbranche, um die Krise zu bewältigen."Gemäß diesem Ansatz hat die indonesische Regierung die Website covid19.go.id zur Verfügung gestellt, die von der National Task Force als offizielle Quelle für Daten zu COVID-19 in Indonesien verwaltet wird. Insbesondere für die Tourismus- und Kreativbranche bietet das Ministerium auf der Website pedulicovid19.kemenparekraf.go.id auch regelmäßige Nachrichten zu COVID-19.Zusätzlich zum Einsatz von digitalen und Kommunikationsressourcen, hat die indonesische Regierung durch das Gesundheitsministerium für verschiedene Branchen auch verschiedene Gesundheitsprotokolle im Papierformat und im elektronischen Format (für Mobiltelefone und PC) als Gesundheitskarte für Touristen veröffentlicht.Die Entscheidung zum Beitritt zum "One-Gateway"-Informationsschema sorgt für eine weitere Bestärkung von Indonesiens Rolle im "ASEAN's Tourism Strategic Plan 2016-2025" und der Entwicklung der digitalen Tourismusstrategie, die von Angela Tanoesoedibjo, der stellvertretenden Ministerin für Tourismus und kreative Wirtschaft während eines Sondertreffens der Tourismusminister des ASEAN-Raums am 29. April 2020 vorangetrieben wurde.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1179467/ASEAN_Tourism_Ministers_Meeting.jpgPressekontakt:Agustini Rahayuayu@indonesia.travel+62-818-763-983Original-Content von: Indonesian Ministry of Tourism and Creative Economy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/145301/4621905