Wie alle Corona-geplagten Volkswirtschaften arbeitet sich auch Japan Schritt für Schritt aus der Krise. Sony helfen die Gaming-Umsätze dabei und Panasonic profitiert von guten Batterieumsätzen. Die Aktien von Yamato und Unitika liegen fast wieder auf dem Vorkrisenniveau. 12. Juni 2020. FRANKFURT (Börse Frankfurt). So manch einer reibt sich angesichts der beispiellosen Aufholjagd an den Aktienmärkten verwundert die Augen. Als gehöre der konjunkturelle Absturz bereits der Vergangenheit an, machten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...