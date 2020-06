ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Southwest Airlines von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 35 auf 45 US-Dollar angehoben. Die Aktie der Southwest biete eine gute Möglichkeit, um von einer kurzfristigen Nachfrage-Erholung nach Urlaubsreisen zu profitieren, schrieb Analyst Jose Caiado in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie ist zudem sein mehrjähriger strategischer Anlagefavorit. Dank der branchenweit besten Bilanz dürfte Southwest ein aggressives Comeback bevorstehen./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2020 / 08:18 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



US8447411088

