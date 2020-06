Gerade Teile und Equipment-Komponenten, die während des Herstellungsprozesses direkt mit dem Endprodukt in Berührung kommen, stehen besonders im Fokus von Behörden und Inspektoren. Pharmaunternehmen, aber auch einzelne Kosmetikhersteller, müssen für den Nachweis gleichbleibender Qualität ihrer Produkte jeden Prozessschritt genau kennen und diesen auch dokumentieren. Auch beim Reinigen müssen diese Einflussparameter entsprechend bekannt sein. Dabei hilft ein genauerer Blick auf die einzelnen Faktoren.

Zeit

Der erste Einflussfaktor ist die Zeit. Hierzu ist es wichtig zu wissen, dass nicht nur die Reinigungszeit Einfluss auf das Reinigungsergebnis hat, sondern auch die Zeit, die der Verunreinigung bleibt um entsprechend am Teil an zu haften oder ein zu trocknen. Man nennt diese Zeit auch "dirty hold time (DHT)". Die Reinigungs- oder Trocknungszeit sollte an jeder automatisierten Reinigungsanlage ein Prozessparameter sein, der bei jedem Prozessschritt angepasst werden kann.

Temperatur

Der zweite Faktor ist die Temperatur. Diese sollte ausreichend hoch sein, damit sich mögliche Reinigungszusätze optimal im Trägermedium Wasser auflösen und ihre volle Wirkung zeigen können. Am Ende jeder Reinigung steht das Trocknen des Waschgutes. Auch hier helfen hohe Temperaturen, gerade beim final Rinse, für das schnelle Trocknen des Waschgutes und der Reinigungskammer. Auch der Parameter Temperatur muss bei einer automatisierten Reinigungsanlage einstell- und regelbar sein. Denn nicht jeder Pharmabetrieb kann bauseitig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...