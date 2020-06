Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Russland bleiben die Börsen wegen des Tags Russlands geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (12.56 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 3.062,75 +1,58% -5,28% Euro-Stoxx-50 3.186,57 +1,34% -14,91% Stoxx-50 2.956,82 +0,94% -13,11% DAX 12.068,55 +0,82% -8,91% FTSE 6.135,87 +0,97% -19,43% CAC 4.897,47 +1,70% -18,08% Nikkei-225 22.305,48 -0,75% -5,71% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 175,06 -0,18

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 36,32 36,34 -0,1% -0,02 -38,3% Brent/ICE 38,60 38,55 +0,1% 0,05 -38,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.736,50 1.727,50 +0,5% +9,00 +14,4% Silber (Spot) 17,64 17,60 +0,2% +0,04 -1,2% Platin (Spot) 822,80 815,25 +0,9% +7,55 -14,7% Kupfer-Future 2,61 2,59 +1,0% +0,03 -7,1%

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit Gewinnen dürfte die Wall Street am Freitag in den Handel starten, nachdem sie am Vortag kräftig Federn lassen musste - es war mit fast 7 Prozent Minus im Dow-Jones-Index der größte Tagesrückschlag seit Mitte März. Die Argumente pro und contra Aktien bleiben dabei weitgehend unverändert. Den wirtschaftlichen Schäden durch die Corona-Pandemie und der Sorge vor einer zweiten Welle stehen die Hoffnung auf eine rasche Erholung der Ökonomie und die überschießende Liquidität gegenüber. Die Optimisten unter den Anlegern setzen darauf, dass Staaten und Notenbanken die wirtschaftlichen Probleme zum Teil abfedern können. Zusätzliche Informationen kommen von den Konjunkturdaten des Tages. Kurz nach Handelsstart wird der Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan veröffentlicht, der aufzeigen kann, wie sich die sozialen Unruhen in den USA und die Wiederöffnung der Wirtschaft ausgewirkt haben.

Unter den einzelnen Aktien verteuern sich Adobe vorbörslich um 4,4 Prozent. Der Software- und Cloud-Konzern hat im zweiten Geschäftsquartal mehr verdient als erwartet, weil er davon profitierte, dass viele Beschäftigte wegen der Corona-Pandemie von zuhause aus arbeiteten.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Import- und Exportpreise Mai Importpreise PROGNOSE: +0,7% gg Vj zuvor: -2,6% gg Vj 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Juni (1. Umfrage) PROGNOSE: 75,0 zuvor: 72,3

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die europäischen Börsen schwenken auf Erholungskurs. "Die Risikobereitschaft der Anleger nimmt vor dem Wochenende wieder zu", sagt Ricardo Evangelista, Analyst beim Brokerhaus ActivTrades. Alle 16 großen Stoxx-Sektorenindizes liegen mehr oder weniger stark im Plus. Angeführt wird die Erholung von den Auto-Aktien, deren Stoxx-Branchenindex um 3,5 Prozent anzieht. Renault steigen um 6,5 Prozent, Renault um 6,2 Prozent, Daimler um 5,6 Prozent, VW um 3,3 und BMW um 3,1 Prozent. Goldman Sachs hat laut Händlern die Kursziele für mehrere Branchentitel angehoben. Auch die Aktien der zuletzt abverkauften Luftverkehrs-nahen Aktien erleben am Freitag eine Renaissance. Im DAX steigen MTU 4,4 Prozent, Lufthansa 3,7 Prozent und im MDAX Fraport 4,6 Prozent und Airbus 4,5 Prozent. In Paris legen Safran und Thales je über 3 Prozent zu. Dies seien reine Rückkäufe in überverkauften Aktien, meint ein Händler. Weniger gefragt sind vergleichsweise konjunkturunabhängige Aktien, so steigt der Stoxx-Healthcare lediglich um 0,2 Prozent. Positiv für Thyssenkrupp werten Händler Presseberichte über Fortschritte beim Verkauf der Aufzugsparte. Thyssenkrupp gewinnen 10,5 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.17 Uhr Do, 17:45 Uhr % YTD EUR/USD 1,1301 +0,06% 1,1308 1,1374 +0,8% EUR/JPY 121,35 +0,60% 121,16 121,3270 -0,5% EUR/CHF 1,0702 +0,34% 1,0682 1,07 -1,4% EUR/GBP 0,8967 +0,01% 0,8986 0,9000 +6,0% USD/JPY 107,37 +0,52% 107,16 106,6755 -1,3% GBP/USD 1,2606 +0,07% 1,2584 1,26 -4,9% USD/CNH (Offshore) 7,0752 -0,05% 7,0787 7,0699 +1,6% Bitcoin BTC/USD 9.466,01 +1,33% 9.364,01 9522,5050 +31,3%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Leichter - Nach dem Absturz der US-Börsen ist es zum Wochenausklang auch in Ostasien und Australien nach unten gegangen. Die Verluste waren allerdings nicht so drastisch wie an der Wall Street und wurden vereinzelt schon wieder zum Kauf genutzt. In Tokio schloss der Nikkei-225-Index 0,7 Prozent im Minus, nachdem er im frühen Handel zeitweise um über 3 Prozent gefallen war. Zur Erholung von den Tagestiefs trug bei, dass der Dollar die Marke von 107 Yen zurückeroberte. In China machten die Kurse anfängliche Verluste wett; der Composite-Index notierte zum Handelsende in Schanghai kaum verändert. In Shenzhen legten die Kurse sogar um 0,3 Prozent zu. An der Börse in Hongkong verlor der Hang-Seng-Index im späten Geschäft derweil 1,1 Prozent. Am rohstofflastigen australischen Aktienmarkt fiel der S&P/ASX-200 um 1,9 Prozent. Energiewerte verloren dort im Schnitt 4 Prozent, belastet von Konjunktursorgen. Der Kospi in Seoul gab 2 Prozent ab. Analysten zeigten sich derweil nicht überrascht von dem jüngsten Ausverkauf. Der Markt sei nach der jüngsten Erholungsbewegung einfach überhitzt gewesen, sagte etwa Stephen Innes von Axicorp. An den Börsen verzeichneten Aktien der Ölbranche im Sog der Ölpreise überdurchschnittliche Kursverluste. Die Sony-Aktie büßte in Tokio 1,2 Prozent ein. Das Unternehmen hat erste Informationen zur Playstation 5 veröffentlicht und einige neue Spiele vorgestellt, doch hat die Präsentation nach Angaben aus dem Handel nicht wirklich überzeugt.

CREDIT

Nach der Ausweitung der Spreads am Vortag, kommen die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt am Freitag nur leicht zurück. Die kalte Dusche der US-Notenbank, die Zweifel an einer V-Erholung der US-Wirtschaft bestärkt hat, steckt den Anlegern noch in den Knochen genauso wie die steigenden Ängste vor einer zweiten Infektionswelle. Das wären keine guten Nachrichten für die zukünftigen Ausfallraten bei Unternehmensanleihen. Am Abend steht Spanien mit der Rating-Überprüfung durch Fitch im Fokus. Spanien hat seit der Heraufstufung von BBB+/positiv im Januar 2018 sein A-/stabil gehalten. Die Commerzbank sieht nun aber ein erhebliches Risiko eines negativen Ausblicks oder gar einer Herabstufung. Fitch sei bisher die aggressivste Rating-Agentur während der Coronakrise gewesen. Im Handel bleibt man bislang gelassen - die Rendite der 10-jährigen Staatspapiere liegt wenig verändert bei 0,64 Prozent.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BASF-Hauptversammlung findet am 18. Juni virtuell statt

BASF wird die Hauptversammlung für das vergangene Geschäftsjahr am 18. Juni als rein virtuelle Hauptversammlung veranstalten. Die Rede von CEO Martin Brudermüller werde ab 10:00 Uhr live übetragen, ab 8.00 Uhr seien Rede und Charts auf der BASF-Website verfügbar.

Volkswagen-Konzernabsatz bricht auch im Mai ein - China lässt hoffen

Der Volkswagen-Konzern hat wegen der Auswirkungen der Coronavirus-Krise auch im Mai einen herben Absatzeinbruch bei seinen Marken verzeichnet. Allerdings fiel der weltweite Absatzrückgang nicht so stark aus wie im April, und für einen Lichtblick sorgte China. Auf dem größten Einzelmarkt für Volkswagen, in dem das Coronavirus zuerst ausgebrochen war, kommt das Wirtschaftsleben langsam wieder in den Tritt.

Airbus-Chef droht mit zusätzlichem Stellenabbau in Großbritannien

Der europäische Flugzeugbauer Airbus könnte in der Corona-Krise in Großbritannien deutlich mehr Arbeitsplätze abbauen als in Deutschland oder Frankreich - damit hat Airbus-Chef Guillaume Faury in der britischen "Financial Times" vom Freitag gedroht.

Fluggesellschaften in Großbritannien klagen gegen Quarantäne für Einreisende

In Großbritannien klagen die Fluggesellschaften British Airlines (BA), Easyjet und Ryanair gegen die seit Montag geltende 14-tägige Quarantäne für Passagiere, die ins Land einreisen. Diese Vorschrift der Regierung werde "verheerende Folgen für die britische Tourismusindustrie und die Wirtschaft" haben und "tausende Arbeitsplätze vernichten", erklärten die Airlines am Freitag. Sie forderten eine Eilentscheidung der Justiz.

Cyberangriff legt Australiens größte Brauerei lahm

In Australien hat ein Cyberangriff die größte Brauerei des Landes lahmgelegt - gerade, als die Kneipen und Restaurants wieder aufmachen. Der Konzern Lion mit beliebten Marken wie XXXX Gold, Tooheys, Hahn oder Little Creatures teilte am Freitag mit, er sei Opfer einer Ransomware-Attacke. Ransomware beschränkt den Zugriff auf Systeme oder Daten, den Zugang oder den Schlüssel dazu gibt es nur gegen Lösegeld.

