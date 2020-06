BERLIN (dpa-AFX) - Vom Konjunkturpaket der Bundesregierung sollten nach Plänen von Verkehrsminister Andreas Scheuer auch Bahnhöfe in ganz Deutschland profitieren. Er habe vorgeschlagen, daraus mit 160 Millionen Euro ein Programm zur Modernisierung und Sanierung von 380 Bahnhöfen aufzulegen, sagte der CSU-Politiker der "Passauer Neuen Presse" (Freitag). Dies seien kleine Maßnahmen, die aber eine große Wirkung für den Mittelstand und das heimische Handwerk hätten.



"Neben einfachen Renovierungsleistungen könnten wir Maßnahmen finanzieren wie Blindenleitsysteme oder Rampen zur Verbesserung der Barrierefreiheit, bessere Beleuchtung, neue Kundeninformationssysteme oder neue Heizungsanlagen", sagte Scheuer. Das Geld könnte in diesem und im nächsten Jahr eingesetzt werden. "Damit kurbeln wir nicht nur die Konjunktur an, sondern machen die Bahnhöfe und damit auch das Bahnfahren noch attraktiver."/sam/DP/jha

