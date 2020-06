Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Endlich ist sie da, die lange überfällige Korrektur an den Börsen. Nachdem wochenlang die fundamentalen Risiken zur Seite gewischt wurden, hat nun die US-Notenbank den dringend benötigten Realitätscheck ausgelöst. Das entbehrt nicht einer gewissen Ironie, war es doch gerade die Fed, die mit ihrer einmaligen Liquiditätsschwemme die Börsen aufgeblasen hatte. Klar ist: Egal, wie weit die Korrektur reichen sollte, auch in Zukunft werden die Anleger um Aktien nicht herumkommen.

Auslöser der jüngsten Korrektur war die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank am Mittwoch. Die Währungshüter sehen nur eine langsame Erholung der US-Wirtschaft. Damit bekam die in den vergangenen Wochen an den Märkten, wider jeden besseren Wissens, eingepreiste Hoffnung auf eine V-förmige Erholung einen kräftigen Dämpfer. Die US-Notenbank sieht auf Jahre hinaus keine Zinserhöhung.

Liste der Risiken ist lang

Auch nimmt die Zahl der Coronavirus-Infizierten in den USA wieder zu, was Angst vor einer zweiten Infektionswelle ausgelöst hat. Auch das ist angesichts des katastrophalen Krisenmanagements der US-Regierung eigentlich keine Überraschung. Andere Risiken wie etwa ein harter Brexit werden weiter ignoriert genauso wie der an Schärfe gewonnene Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie der Gefahr einer Radikalisierung der US-Präsidentschaftswahlen.

Eine Fortsetzung der Korrektur würde nicht überraschen, eine ausgemachte Sache ist sie aber keineswegs. Die Commerzbank stellt für die kommenden Wochen eine Korrektur im DAX von 10 bis 20 Prozent in den Raum und begründet dies mit dem zu hohen Optimismus der Anleger. Die DWS sieht für die zweite Jahreshälfte deutlich mehr Volatilität voraus: Vorübergehende Rücksetzer sollten indes als Kaufgelegenheit genutzt werden.

Zentralbanken werden nachlegen falls nötig

Mit dieser Empfehlung dürfte der DWS richtig liegen. Denn grundsätzlich bleiben Anlagen am Aktienmarkt alternativlos angesichts sich auf Jahre hinaus abzeichnender Nullzinsen. Darüber hinaus ist klar, dass die großen Zentralbanken auf jeden neuen massiven Rückschlag an den Märkten oder in den Wirtschaftsdaten mit einer neuen Liquiditätswelle reagieren werden. Das "Whatever it takes" von Mario Draghi ist mithin zum globalen Schlachtruf avanciert.

Unterstützung für die Börsen könnte in der kommenden Woche vom EU-Gipfel kommen. Dabei geht es um den von Frankreich und Deutschland vorgeschlagenen 750 Milliarden Euro schweren Wiederaufbaufonds, der insbesondere den von der Coronakrise gebeutelten Ländern zu Gute kommen soll. Zwar sperren sich noch einige Länder, letztendlich dürfte es aber auf einen typischen Brüsseler Kuhhandel hinauslaufen, was an den Börsen durchaus positiv wirken sollte.

EU-Wiederaufbaufonds wird nicht langfristig stabilisieren

Die Commerzbank gibt sich nicht der Illusion hin, dass der Fonds langfristig den Euroraum stabilisieren wird: Erstens falle der Geldregen in Ländern wie Italien nur dann auf fruchtbaren Boden, wenn er mit Reformen einhergehe, wobei die Anreize, diese politisch durchzusetzen, durch die Hilfen eher sinken. Zweitens wecke der Fonds Ressentiments im Norden der Währungsunion, wo sich viele Menschen in erster Linie als Bürger ihres eigenen Staates, erst dann als Europäer betrachteten.

Den Finanzmärkten wird das herzlich egal sein. Für sie zählt hauptsächlich, dass Geld fließt - je mehr, desto besser. So gesehen würde eine positive Aktienreaktion auf eine Einigung nicht überraschen. Einen Unsicherheitsfaktor stellt indes der Große Verfall an den Terminmärkten auf Indizes und Aktien am kommenden Freitag dar. Verfallstage können von hoher Volatilität geprägt sein - möglicherweise mit der Chance auf einen verbilligten Einstieg.

