Wallisellen (ots) - Der aktuelle Swiss Council Marktreport 2020 zeigt auf, wie stark der stationäre Handel und die Shoppingcenter schon vor dem Lockdown durch den Strukturwandel im Detailhandel betroffen waren. Eine Umfrage bei 178 Experten aus der Handels- und Handelsimmobilienbranche zeigt auf, dass laut 61 % der Befragten in den nächsten zwei bis drei Jahren weiterhin mit massiven Umsatzrückgängen und Ladenschliessungen zu rechnen ist. Besonders betroffen sein werden gemäss 82 % der befragten Experten die Geschäfte in mittelgrossen Shoppingcentern in der Agglomeration . Aber auch in Innenstädten und Strassenlagen wird es gemäss 50 % der Studienteilnehmer zu Schliessungen kommen.Die Nachvermietung dieser leerstehenden Flächen gestaltet sich dabei zunehmend als sehr schwierig oder gar unmöglich. Nicht selten ist sie verbunden mit einer wesentlich tieferen Mindestmiete und teilweise mit hohen Investitionen.Dies führt dazu, dass sich Shoppingcenter vermehrt über alternative Nutzungen und ihre Positionierung Gedanken machen müssen. Dabei zeigt sich schon heute ein Trend ab: Statt Läden nehmen in Zukunft vermehrt Service- und Dienstleister aus den Branchen Freizeit, Unterhaltung, Medizin, Gesundheit, Wellness, Fitness und Ernährung Einzug. Wie es aussieht, wird das Shoppingcenter der Zukunft wohl kein reines Shopping-Center mehr sein.In den letzten 10 Jahren verloren die 20 umsatzstärksten Shoppingcenter rund CHF 450 Mio. Umsatz. Diese Entwicklung wird sich aufgrund des strukturellen Wandels im Detailhandel und den Umnutzungsmassnahmen mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in den nächsten Jahren fortsetzen.Zu diesem Ergebnis und vielen weiteren Erkenntnissen kommt der aktuelle Swiss Council Marktreport 2020 welcher im Auftrag von der Beratungsfirma stoffelzurich erstellt wurde. Der komplette Report kann kostenlos unter www.stoffelzurich.ch (http://www.stoffelzurich.ch) bestellt werden.Der Swiss Council of Shopping Places ist die grösste Schweizer Community für Spezialisten aus der Retail-, Handelsimmobilien- und Shoppingcenter-Branche mit länder- und branchenübergreifender Ausrichtung. www.swisscouncil.swiss (http://www.swisscouncil.swiss)