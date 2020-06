Bonn (ots) - Es ist noch nicht sehr lange her, da beklagte der versammelte Politikbetrieb eine diagnostizierte, apolitische Haltung weiter Teile der Gesellschaft. Politikverdrossenheit war das Schlagwort zur Diagnose in einer Zeit, da politisches Handeln allzu oft für absolut und alternativlos erklärt wurde. Dann regte sich Widerstand und die etablierte Politik schrak auf. Heute nun, da Demonstrationen sowohl gegen die Migrationspolitik von der einen Seite des politischen Spektrums als auch gegen Rassismus auf der anderen Seite stattfinden und gefühlt eine ganze Generation gegen die Klimapolitik mobilisiert, scheint der Protest zu einem Signum unserer Zeit geworden zu sein. Nicht selten werden dabei Vergleiche zur Protestbewegung der 68er gezogen. Woher kommt die neue Lust am Widerstand? Wie kraftvoll sind die Proteste? Was können sie bewirken?Diese und weitere Fragen diskutiert Michaela Kolster mit ihren Gästen:Ria Schröder, FDP, Bundesvorsitzende Junge LiberaleProf. Armin Nassehi, Soziologe Universität MünchenPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/4622073