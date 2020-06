Ort des Tages: Credit Suisse Österreich Zweigniederlassung. Die Credit Suisse ist eine der größten Banken der Welt und ein führender Finanzdienstleister. Die Bank mit Hauptsitz in Zürich blickt auf eine mehr als 150-jährige Geschichte zurück. Hierzulande ist man vor allem im Private Banking und in der Vermögensverwaltung für betuchte Kunden tätig. Doch die Credit Suisse ist nicht nur in Österreich, sondern in rund 50 Ländern aktiv. International sind auch die mehr als 40.000 Mitarbeiter, die aus über 170 verschiedenen Nationen kommen. Dieser und weitere Orte des Tages auf unserer Finanzmap für Österreich: Share link Credit Suisse ( Akt. Indikation: 9,07 /9,11, -13,33%) (Der Input von Leya Hempel für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...