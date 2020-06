Berlin (ots) - Am 16. Juni 2020 erscheint das Buch "Politik der Generation Z - ein unbequemer Blick in die Zukunft". Hiermit laden wir Sie herzlich zur Buchvorstellung am Dienstag, 16. Juni 2020 um 10.00 Uhr in Berlin in der Kunztschule (Schützenstraße 6, 10117 Berlin) ein. Gesprächsgast des 15-jährigen Autors Leonard Geßner ist BILD Chefredakteur Julian Reichelt. Bei der Veranstaltung ist für die Einhaltung aller Hygiene-Vorschriften gesorgt. Um Anmeldung bis zum 15. Juni wird gebeten unter presse@leonard-gessner.de.Leonard Geßner hat ein Buch über seine Generation geschrieben. Spätestens seit Fridays for Future und Rezo scheint klar - die Generation Z ist politisch. Oder doch nicht? Leonard Geßner zeigt auf, warum die Generation Z nicht nur die Klima-Generation ist, warum es so brisant ist, dass immer mehr Influencer aktuelles politisches Geschehen öffentlich bewerten, welche Überlebenschancen unabhängiger und bezahlter Journalismus haben und wie Nachrichten in Zukunft produziert und konsumiert werden.Er beschäftigt sich in dem Buch mit den Herausforderungen, denen sich die Generation Z früher oder später stellen muss: Wie beeinflussen die sozialen Medien unsere politischen Ansichten? Wer kontrolliert in Zukunft die Politik und wie wollen wir in Zukunft miteinander diskutieren? Welche Rolle sollte die Moral spielen, wenn man eine Entscheidung trifft? Welche Schlüsse können wir aus der "Corona-Krise" ziehen? Leonard Geßner zeigt aus der Sicht seiner Generation Z auf, wie man diese Herausforderungen bewältigen kann.Dafür sprach er mit Paul Ziemiak, Lars Klingbeil, Robin Alexander, Tina Hassel, Julian Reichelt, Mirko Drotschmann, Konstantin Kuhle, Wiebke Winter, Maike Schaefer, Eva Schulz, Charles Bahr, Albrecht von Lucke, Philipp Amthor, Felix Finkbeiner, Klaus Hurrelmann, Johannes Strate und Louisa Dellert.Über den Autor:Leonard Geßner, 15, kommt aus Bremen. Seit August 2018 interviewt Leonard Geßner Spitzenpolitiker, Experten und Journalisten für seine YouTube-Serie "Die Fragen stelle ich!". Im Mai 2019 moderierte und organisierte er die die größte Podiumsdiskussion zur Bürgerschaftswahl 2019 in Bremen.Cover, Buchtrailer und weitere Informationen über den Autor finden Sie unter: www.leonard-gessner.de/presse (http://www.leonard-gessner.de/presse)Zum Buch:Politik der Generation Z - ein unbequemer Blick in die Zukunftvon Leonard GeßnerBookmundo, 250 Seiten, 14,-EURISBN: 9789463984478E-BookISBN: 978946398457710,-EUR Pressekontakt:Leonard Geßner0421 98975637presse@leonard-gessner.deOriginal-Content von: Leonard Geßner, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/145304/4622178