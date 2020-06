RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft: Fortgeschrittene Verhandlungen über Aufhebung des Dienstvertrages des VorstandsvorsitzendenDGAP-Ad-hoc: RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie/Sonstiges RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft: Fortgeschrittene Verhandlungen über Aufhebung des Dienstvertrages des Vorstandsvorsitzenden12.06.2020 / 15:19 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Bad Neustadt a. d. Saale | 12. Juni 2020RHÖN-KLINIKUM AG: Fortgeschrittene Verhandlungen über Aufhebung des Dienstvertrages des VorstandsvorsitzendenDer Aufsichtsratsvorsitzende der RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft, Herr Eugen Münch, und der Vorstandsvorsitzende, Herr Stephan Holzinger, stehen in fortgeschrittenen Verhandlungen über eine Aufhebung des Vorstandsdienstvertrages von Herrn Holzinger zum Ende September 2020. Der Abschluss eines Aufhebungsvertrages bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrats. Ob eine Einigung erzielt und die Zustimmung des Aufsichtsrats erteilt werden wird, ist ungewiss. Es wird darauf hingewiesen, dass Herrn Holzinger im Falle eines Kontrollwechsels ein Sonderkündigungsrecht zusteht.Kontakt:RHÖN-KLINIKUM AG |Leitung Fachbereich Unternehmenskommunikation und Marketing Elke Pfeifer T. +49 9771 65-12110 | elke.pfeifer@rhoen-klinikum-ag.comRHÖN-KLINIKUM AG |Leiter Investor Relations und Treasury Julian Schmitt T. +49 9771 65-12250 | julian.schmitt@rhoen-klinikum-ag.comRHÖN-KLINIKUM AG | Schlossplatz 1 | D-97616 Bad Neustadt a. d. Saale12.06.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft Salzburger Leite 1 97616 Bad Neustadt a.d.Saale Deutschland Telefon: +49 (0)9771 - 65-0 Fax: +49 (0)9771 - 97 467 E-Mail: rka@rhoen-klinikum-ag.com Internet: www.rhoen-klinikum-ag.com ISIN: DE0007042301 WKN: 704230 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1068947Ende der Mitteilung DGAP News-Service1068947 12.06.2020 CET/CEST