Auf die Panikattacke an den US-Börsen am Vortag folgt am Freitag eine leichte Erholung.Der Dow Jones ging mit einem Gewinn von 2,11 Prozent bei 25.659,42 Punkten in den Tag.Händler sprachen von einer Gegenbewegung nach der steilen Talfahrt. Zudem wurde auf Aussagen des Wirtschaftswissenschaftlers und Trump-Beraters Kevin Hassett verwiesen, der allerdings bereits am Vortag gesagt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...