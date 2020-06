EURUSD wird heute ohne eine klare Richtung gehandelt. Betrachtet man jedoch den H4-Chart, so prallte das Paar von einem wichtigen technischen Bereich ab. Die wichtigste Unterstützung für die heutige Sitzung ist die 1,1285er-Marke, wo sich die Untergrenze der 1:1-Struktur befindet. Solange sich der Kurs darüber befindet, scheint eine Bewegung in Richtung des Hochs vom 9. März wahrscheinlicher (1,1450). Andererseits könnte ein Durchbruch nach unten darauf hindeuten, dass sich die Rückgänge in Richtung ...

