Montag, 15. Juni 2020, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerCorona-Update - Infos von Dr. Christoph SpechtCoole Sommerdrinks - Rezepte von Nic ShankerKaufberatung Fahrrad - Fahrrad-Tipps für Stadt und FreizeitLeckerer Camembert - Kochen mit Mario KotaskaGast:Franziska Hartmann, SchauspielerinMontag, 15. Juni 2020, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Sandra Maria GronewaldKampf gegen Kohlestaub - Anwohner wehren sichExpedition: Hamburg-Veddel - Die gute Seele im KiezKüchenträume - Alexandras Flammkuchen vom GrillMontag, 15. Juni 2020" 22.15 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbSilbereisen und Anders im Duett - Auftritt im "ZDF-Fernsehgarten"Till Brönner spielt für Blinde - "Lesungskonzert" mit Franz DindaMontag, 15. Juni 2020, 19.25 UhrWISOModeration: Marcus NiehavesWISO-Tipp: Weg mit dem Gerümpel - Wie Sie was entsorgenEin Umzug, ein Todesfall oder einfach zu wenig Platz - es gibt vieleGründe, den Haushalt zu entrümpeln. Doch wohin mit alten Möbeln,Büchern, Klamotten oder Elektrogeräten? In jedem deutschen Haushaltlagern rund 200 ungenutzte Gegenstände. Ausmisten, wegwerfen,verkaufen - das ist der Plan. Aber wie geht man das Entrümpeln ambesten an?Vor allem das Frühjahr ist für viele der richtige Zeitpunkt, sich vonaltem Krempel zu trennen. Mehr als ein Viertel der Deutschen mistetzweimal im Jahr die eigene Wohnung aus, um Ordnung und Platz zuschaffen.Eine genaue Planung hilft beim effektiven Entrümpeln. Nicht allesmuss auf den Müll, einiges kann weiterverschenkt oder verkauftwerden.Der WISO-Tipp zeigt die wichtigsten Schritte auf dem Weg zumEntrümpeln.Urlaub in Corona-Zeiten - Vergessene RegionenLiebe auf Zeit - Wie wird man Pflegeeltern?Medikamente ohne Arztbesuch - Erleichterung oder Gefahr?