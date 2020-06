Volkswagen-CEO Diess gibt Chefposten der Kernmarke ab

VW hat nach Problemen beim neuen Golf und dem geplanten Marktstart des vollelektrischen ID3 die Führung der Kernmarke VW neu besetzt. Ralf Brandstätter, bisher Leiter des operativen Geschäfts der Kernmarke, übernimmt den Chefposten von Konzernchef Herbert Diess. Diess soll dadurch mehr Freiraum für seine Aufgaben als Konzernchef erhalten, so der Konzern. Informanten hatten Dow Jones im Vorfeld bereits gesagt, dass Brandstätter als COO der Kernmarke um Golf und Passat gute Karten habe, die Nachfolge von Diess an der Spitze des Volumengeschäfts zu übernehmen. Die Neuordnung sei eine Reaktion auf die Probleme bei der Markteinführung des neuen Golf, das meistverkaufte Modell der Wolfsburger, und die anhaltenden Schwierigkeiten beim geplanten Marktstart des vollelektrischen ID3, der diesen Sommer in den Handel kommen soll.

VW-Aufsichtsrat akzeptiert Entschuldigung von CEO Diess

Nach dem jüngsten Machtkampf an der Spitze des weltweit größten Autokonzerns bemühen sich der Aufsichtsrat und das Topmanagement um Deeskalation. Der Volkswagen-Aufsichtsrat nimmt die Entschuldigung von CEO Herbert Diess an, teilte das Kontrollgremium des DAX-Konzerns mit. Er habe sich "in aller Form bei den Mitgliedern des Aufsichtsrates für die Äußerungen entschuldigt und erklärt, dass diese unangemessen und falsch waren". Der Aufsichtsrat wolle Diess "auch künftig bei seiner Arbeit unterstützen".

Volkswagen verliert überraschend Vorstandsmitglied Sommer

Volkswagen verliert überraschend Vorstandsmitglied Stefan Sommer. Der Manager, der nach seinem Weggang bei ZF Friedrichshafen im September 2018 in das VW-Führungsgremium berufen wurde, verlässt den Wolfsburger Konzern Ende Juni, teilte VW mit. Sommer verantwortete das Ressort Komponente und Beschaffung und war damit für das Zuliefergeschäft mit dem Bau von Motoren, Achsen oder dem zunehmend wichtiger werdenden Batterieantrieb verantwortlich.

ANALYSE/Jetzt muss sich Herbert Diess bei VW gut anschnallen

Die überraschende Entbindung von Volkswagen-Chef Herbert Diess von einigen seiner Kernaufgaben am Montag zeigt die tiefe Kluft zwischen dem Manager einerseits und den Eigentümern und Beschäftigten des Unternehmens andererseits. Der Schritt ist Ausdruck der wachsenden Frustration im Aufsichtsrat wegen der jüngsten Pannen unter der Führung von Diess. Dazu zählen Software- und Kommunikationsprobleme sowie misslungene Produkteinführungen, so die Erklärung von einigen mit der Situation vertrauten Personen.

Volkswagen liefert Elektroauto ID3 erst im September aus

Volkswagen wird den Hoffnungsträger, das vollelektrische Auto ID3, erst im September ausliefern. "Die vergangenen Monate unter erschwerten Pandemie-Bedingungen waren für die gesamte ID3-Mannschaft eine große Herausforderung", erklärte VW-Elektrovorstand Thomas Ulbrich laut Mitteilung. Der DAX-Konzern wollte den Wagen früheren Angaben zufolge im Sommer auf den Markt bringen.

VW und Ford besiegeln Kooperation - keine Kapitalverflechtung

Volkswagen und Ford haben ihre weltweite Partnerschaft zur Kooperation bei leichten Nutzfahrzeugen sowie Elektrokomponenten und Autos festgezurrt. Die beiden Unternehmen unterzeichneten die Verträge für die bereits im vergangenen Jahr angekündigte Allianz, die auch den Zukunftbereich autonomes Fahren umfasst. Eine Kapitalverflechtung der beiden Autokonzerne sei weiterhin nicht geplant.

Volkswagen-Konzernabsatz bricht auch im Mai ein - China lässt hoffen

Der Volkswagen-Konzern hat wegen der Auswirkungen der Coronavirus-Krise auch im Mai einen herben Absatzeinbruch bei seinen Marken verzeichnet. Allerdings fiel der weltweite Absatzrückgang nicht so stark aus wie im April, und für einen Lichtblick sorgte China. Auf dem größten Einzelmarkt für Volkswagen, in dem das Coronavirus zuerst ausgebrochen war, kommt das Wirtschaftsleben langsam wieder in den Tritt.

ZF Friedrichshafen muss im Dieselskandal 42,5 Mio Euro zahlen

Der Autozulieferer ZF Friedrichshafen ist wegen mangelhafter Produktprüfung im Zusammenhang mit dem Dieselskandal zu einer Millionenstrafe verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart verhängte am Mittwoch eine Geldbuße von 42,5 Millionen Euro wegen fahrlässiger Verletzung der Aufsichtspflicht. ZF habe seit 2002 Getriebesoftware vor der Auslieferung "an verschiedene in- und ausländische Automobilhersteller" unzureichend "auf die Möglichkeit missbräuchlicher Verwendung geprüft", erklärte die Behörde.

EY prognostiziert im 2. Quartal tiefrote Zahlen für globale Autobauer

Den weltgrößten Autokonzernen steht nach einem schwachen ersten Quartal ein tiefrotes zweites Quartal bevor. "Das 2. Quartal wird nach EY-Prognose noch sehr viel schlechter ausfallen - die meisten Autokonzerne werden rote Zahlen schreiben", schreibt die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft Ernst & Young (EY) in einer Studie zum Automarkt. Zudem rechnet EY damit, dass die aktuelle Krise die Konsolidierung der Branche beschleunigen wird, wozu auch ein Stellenabbau im großen Stil und Fabrikschließungen gehören werden.

Fusion von Fiat Chrysler und PSA droht vertiefte EU-Untersuchung

Der geplanten Fusion des US-italienischen Autobauers Fiat Chrysler mit der französischen Opel-Mutter PSA droht eine vertiefte Prüfung durch die EU-Kommission: Die beiden Konzerne ließen in der Nacht zu Donnerstag eine Frist verstreichen, in der sie Stellung zu Wettbewerbsnachteilen durch ihre Fusion in der Nutzfahrzeug-Sparte abgeben sollten. Nach Angaben aus Kreisen gilt es nun als wahrscheinlich, dass die Kommission nächsten Mittwoch eine vertiefte Prüfung zu den Fusionsplänen ansetzt.

Renault/Senard schließt Verstaatlichung des kriselden Autobauers aus

Renault-Präsident Jean-Dominique Senard schließt eine Verstaatlichung des kriselden Autobauers aus. Senard sagte vor einem parlamentarischen Ausschuss in Frankreich, eine Verstaatlichung des Unternehmens stehe derzeit nicht auf der Tagesordnung und fügte hinzu, dass der Anfang des Monats bewilligte Staatskredit von 5 Milliarden Euro dem Konzern helfen werde, die Monate Juni und Juli zu überstehen. Renault werde das Darlehen zurückzahlen, solange der Plan, die Fixkosten um mehr als 2 Milliarden Euro zu senken, nicht "völlig scheitert", sagte er.

Autoabsätze in China steigen auch im Mai

Die Erholung der chinesischen Autoabsätze hat sich im Mai fortgesetzt. Die Verkäufe stiegen auch dank massiver Rabatt- und Werbeaktionen um 14,5 Prozent. Die Zahl der verkaufen Autos betrug damit 2,19 Millionen, wie die Association of Automobile Manufacturers mitteilte.

