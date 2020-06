Nach einer Übertreibung auf der Nordseite schlägt die Kompassnadel für den Dow Jones Industrial Index jetzt entsprechend schwungvoll in die Gegenrichtung aus. Auch wenn daraus noch kein abschließendes Signal abzuleiten ist, gehen doch zwei Warnlampen an. Am Donnerstag zeigte der Dow nicht nur den größten Tagesverlust seit Beginn der laufenden Erholungsbewegung Mitte März, sondern auch ein so genanntes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...