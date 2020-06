In vielen EU-Ländern gibt es sie bereits: die Corona-Warn-App. In Deutschland war diese bereits für April angekündigt, doch die Entwicklung verzögerte sich immer wieder. Nun steht das Datum der Veröffentlichung endlich fest: Am 16. Juni kommt die Tracing-App der Bundesregierung.Die Corona-Warn-App der Bundesregierung steht vor dem Start. Am 16. Juni will Jens Spahn sie vorstellen und danach soll diese auch im Google Play-Store und im App-Store für Android- und iOS-Nutzer zum Download bereitstehen. ...

