Wochenausblick: Aktienmärkte beenden turbulente Handelswoche

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Nach einem dramatischen Sell-off am Donnerstag haben sich die Aktienmärkte am letzten Handelstag der Woche an einer Erholung versucht. Der DAX konnte in der Spitze um rund 1,7 Prozent zulegen, musste die Gewinne im späten Handel allerdings wieder abgeben und rutschte noch leicht ins Minus. An der Wall Street dominieren am Freitag weiter die grünen Vorzeichen.

Vor allem die Warnungen der US-Notenbank vor einer dauerhaften Belastung der US-Wirtschaft durch die Corona-Pandemie sowie die Angst vor einer zweiten Viruswelle veranlassten die Anleger in der vergangenen Woche zu Gewinnmitnahmen. Auf Wochensicht hat der DAX rund sieben Prozent eingebüßt.

Unternehmen im Fokus

Der Absatz des-Konzerns wurde auch im Mai stark von der Corona-Krise belastet. Die weltweiten Auslieferungen brachen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 33,7 Prozent auf 609.400 Fahrzeuge ein, wie der Autobauer am Freitag mitteilte. Für den Zeitraum Januar bis Mai schlägt ein Minus von knapp 30 Prozent zu Buche. Besonders heftig war der Rückgang im Mai in Südamerika (-68,9 Prozent). Aber auch auf dem Heimatmarkt Westeuropa waren die Verkaufseinbußen drastisch (-57,3 Prozent). China erholte sich dagegen wieder (+5,7 Prozent). Der dänische Pharmakonzernmeldet eine milliardenschwere Übernahme. Das Unternehmen hat eine definitive Vereinbarung zum Kauf von Corvidia Therapeutics aus den USA unterzeichnet und zahlt in einem ersten Schritt 725 Mio. Dollar. Die US-Firma ist ein Spezialist für die Entwicklung von Therapien für Herz- und Nierenerkrankungen.

Wichtige Termine

Deutschland - ZEW-Konjunkturerwartungen Juni

USA - Einzelhandelsumsatz Mai

USA - Anhörung von Fed-Chairman Jerome Powell vor Repräsentantenhaus

USA - Philadelphia-Fed-Index Juni

Deutschland - Erzeugerpreise Mai

Eurozone/USA - Großer Verfallstag von Futures und Optionen

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 12.273/12.326/12.500/12.887/12.948/13.044 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.862/11.573/11.537/12.212

Der DAX musste in dieser Woche kräftig Federn lassen und bestätigt auf diese Weise auch ein wichtiges Widerstandsband im Big Picture zwischen 12.880 und 13.050 Punkten. Die Aufwärtsbewegung seit Mitte Mai ist zu 38,2% korrigiert, was einer normalen Konsolidierung gleichkommt. Entstehen in der kommenden Woche weitere Tiefs unter 11.860 Punkten, wären die nächsten Fibonacci-Rücklaufmarken bei 11.537 und 11.212 Punkten zu benennen. Um 11.570 Punkte liegen auch einige Tiefpunkte im Chart, somit ist der Index zwischen 11.570 und 11.537 Punkten gut unterstützt.

Auf der Oberseite warten Widerstände bei 12.273 und 12.326 Punkten. Wichtig wird es darüber hinaus sein, wie sich der Index im Falle einer Erholung um 12.500 Punkte verhalten wird. Dort wird in Kürze auch der Abwärtstrend über die letzten Hochpunkte verlaufen. Kann der DAX diese Hürde nehmen, hellt sich das Bild wieder deutlicher auf.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)



Betrachtungszeitraum: 06.05.2020 - 12.06.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

DAX in Punkten; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.05.2015 - 12.06.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

