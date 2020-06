ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat sich am Freitag nach den heftigen Vortagesverlusten stabilisiert. "Die Anleger sehen das Glas halb voll und nicht halb leer", sagte Analyst Ricardo Evangelista von ActivTrades. Von anderer Seite wurde ergänzt, dass sich fundamental nichts geändert habe. Die Konjunkturaussichten blieben trübe und der Absturz des Vortages habe die zu hoch geflogenen Börsenhoffnung wieder ein Stück weit an die Realität angepasst. Die Warnungen der US-Notenbank vor einer nur trägen Konjunkturerholung sei ein Weckruf gewesen, hieß es. Doch auch die Optimisten meldeten sich schon wieder zu Wort. Sie verwiesen auf die Unterstützung der Zentralbanken. Die gewaltige Liquiditätsflut der Zentralbanken, aber auch der Regierungen werde früher oder später wenigstens zum Teil den Weg an die Börse finden, hieß es im Handel

Der SMI drehte spät ins Minus und verlor 0,3 Prozent auf 9.796 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursverlierer und sieben -gewinner gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 63,22 (zuvor: 86,79) Millionen Aktien. Die zuletzt arg gebeutelten Titel aus dem Luxusgütersektor zeigten sich erholt. Dazu passte ein etwas deutlicher als erwartet verbessertes Verbrauchervertrauen in den USA. Allerdings waren die Titel von Swatch (plus 0,1 Prozent) und Richemont (plus 1,5 Prozent) bereits vor den Daten gefragt gewesen. Bei Richemont verlässt Sophie Guieysse mit unmittelbarer Wirkung die Geschäftsleitung, auf der Generalversammlung im September wird sie sich zudem nicht mehr in den Verwaltungsrat wählen lassen.

Die am Vortag heftig abverkauften Bankenwerte machten indes keinen Boden gut: UBS und Credit Suisse verloren nach zwischenzeitlichen Aufschlägen 0,6 bzw. 0,1 Prozent. Der Lebensmittelriese Nestle richtet sein Wassergeschäft neu aus und prüft Optionen, darunter auch ein möglicher Verkauf der Mehrheit am Wassergeschäft in Nordamerika. Händler sagten, es werde eine Herausforderung werden, das Geschäft mit US-Marken für abgefülltes Trinkwasser zu einem akzeptablen Preis zu veräußern. Vontobel stufte die Ankündigung als mutig und unerwartet ein. Die Analysten von Jefferies und Citigroup stuften den Schritt als sinnvoll ein. Nestle-Titel verloren 0,7 Prozent.

Die Implenia-Ausgliederung Ina Invest debütierte an der Börse mit einem Abschlag von 1 Prozent zum Ausgabepreis 22,42 Franken. Die Titel des Baukonzerns Implenia verloren 7,9 Prozent.

