FRANKFURT (Dow Jones)--Die Beteiligung des tschechischen Investors Daniel Kretinsky an der Prosiebensat1 Media SE ist zuletzt leicht gesunken. Wie aus einer Pflichtmitteilung des MDAX-Konzerns hervorgeht, ging sein Anteil auf 9,84 von 10,01 Prozent zurück.

Die Spekulationen um die Zukunft von Prosieben reißen angesichts des illustren Kreises der Großaktionäre nicht ab. So hat der italienische Mediaset-Konzern der Familie Berlusconi inklusive Finanzistrumenten und direkter Beteiligung Zugriff auf 24,16 Prozent der Stimmrechte. Die Mediaset SpA, die derzeit an einer Zusammenführung ihrer Geschäfte in Spanien und Italien zu einer "Media for Europe" arbeitet, hat es mit Blick auf Prosieben aber nicht eilig. Ein Übernahmeangebot schloss Finanzchef Marco Giordani "gegenwärtig" aus, wie er jüngst dem Spiegel sagte.

Der US-Investor KKR hat Zugriff auf über 5 Prozent der Stimmrechte. KKR ist in der deutschen Medienlandschaft sehr aktiv. Die Axel Springer SE wurde mit Hilfe des US-Investors, der knapp die Hälfte an dem Konzern hält, von der Börse genommen. Zudem hat KKR gemeinsam mit dem Medienmanager Fred Kogel durch eine Reihe von Zukäufen das Medienunternehmen Leonine aufgebaut.

June 12, 2020 12:40 ET (16:40 GMT)

